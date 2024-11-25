Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 102 Vatandaşa Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 102 Vatandaşa Ulaşıldı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 102 vatandaşa ulaşılırken, kapanan köy yollarında da temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer birimlerin işbirliğiyle yardım faaliyetleri devam ediyor.

25.11.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Valiliği tarafından il genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 102 vatandaşa ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde başlayan ve il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Açıklamada vatandaşlar don ve yollardaki buzlanmalar hakkında uyarılırken, Gümüşhane-Arsin- Trabzon Karayolu Kostan Dağı Geçidi ve Gümüşhane- Erzincan karayolu Ahmediye/Pöske Geçidi'nde kar nedeniyle yolun kapalı olduğu bu iki noktada Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Raporda kapanan köy yolları ile ilgili bilgilere de yer verildi. Gümüşhane ve ilçelerinde kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarını açmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 4 araç ve 20 personel, Karayolları 101. Şube Şefliği'nin 36 araç ve 68 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 20 araç ve 40 personel, İl Sağlık Müdürlüğü'nün 16 araç ve 48 personel, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 5 araç ve 6 personel, Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin 44 araç ve 50 personel, İl Jandarma Komutanlığı'nın ise 7 araç ve 27 personel ile çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşılırken, kar nedeniyle köylerde ve yaylalarda mahsur kalan 102 vatandaşa da ulaşıldığı belirtildi.

Jandarma Karakollarında 23'ü yetişkin, 4'ü çocuk toplamda 27 kişiye yemek ve konaklama yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada, karayolları ve dağ geçitlerinde mahsur kalan sürücülere hem kumanya desteği hem de kurtarma çalışması yapıldığı ifade edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 102 Vatandaşa Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 102 Vatandaşa Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.