Gümüşhane\'de Oyun Oynayan Ayılar

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Gümüşhane'de kar üzerinde birbirleriyle oynayan iki ayının eğlenceli anları, Doğa Koruma ve Milli Parklar kamerasına yansıdı.

Gümüşhane'de kış ayının gelmesiyle birlikte kış uykusuna yatamayan ayılar kilometrelerce öteden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin kameralarına yakalandı. Pirahmet köyü ve Olukdere köyü arasında bulunan dağlık arazide birbirleriyle oyun oynayan ayıların keyifli anları izleyenleri gülümsetti. - GÜMÜŞHANE