Gümüşhane'de Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi

Gümüşhane\'de Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi

Gümüşhane'de Vali Alper Tanrısever tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Vali Tanrısever, programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek konuşma yaptı ve 15 Temmuz destanının önemini vurguladı. Ayrıca, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etmek için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

14.07.2024 22:51  Güncelleme: 23:12
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Gümüşhane'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle Vali Alper Tanrısever tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programa eşi Dr. Sema Tanrısever'le birlikte katılan Vali Tanrısever, salondaki tüm şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla sohbet etti.

"Ne mutlu ki milletimiz o hain darbe girişimini boşa çıkardığı gibi kıyamete kadar unutulmayacak bir de demokrasi destanı yazdı"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün yaptığı duanın ardından konuşan Vali Tanrısever, 15 Temmuz milli irade destanının 8. yılında şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 tarihinde büyük Türk milletine, bağımsızlığımıza, büyük Türkiye idealimize, mazlum milletlerin sesi ve hamisi olma irademize, demokrasimize yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından bir darbe girişimi adı altında işgal girişimi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile yüce milletimiz elinde bayraklarıyla sokaklara çıkarak, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak; namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu talihsiz, menfur ve kanlı girişimi akamete uğratmıştı. Ne mutlu ki milletimiz o hain darbe girişimini boşa çıkardığı gibi kıyamete kadar unutulmayacak bir de demokrasi destanı yazdı. Bu destanı hakkıyla yaşatmak, sonraki kuşaklara aktarmak, şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse, onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir" dedi.

"Geleceğin büyük Türkiye'sini inşa için gecemizi gündüzümüze katmak durumundayız"

Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele meydan okuyan ruhun, 100 yıl sonra aynı heyecanla, aynı kararlılıkla saatler içinde ortaya çıkması bu milletin ne kadar yüksek ferasetli ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Vali Tanrısever, "Milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır. Suyun uyuduğunu ama düşmanın asla uyumadığını unutmadan 780 bin km2'lik vatan toprağı üzerindeki herkesi inancına, mezhebine, etnik kökenine bakmaksızın kucaklamamız, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa için gecemizi gündüzümüze katmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Vali Tanrısever, konuşmasını bu toprakları vatan yapan tüm şehitleri ve merhum gazileri, 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanı kanlarıyla yazan şehitleri minnet, şükran ve rahmetle anıp 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan kalbi ülke sevgisiyle dolu milyonlarca vatandaşa teşekkür ederek sonlandırdı.

Programa Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ile kent protokolü de katıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Programı Düzenlendi - Son Dakika
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