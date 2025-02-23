Gümüşhane'de Tarihi Yolda Kayak Eğlencesi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Tarihi Yolda Kayak Eğlencesi

Gümüşhane\'de Tarihi Yolda Kayak Eğlencesi

Feyzullah Çağlıyan, Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaparak ilgi topladı.

23.02.2025 23:26
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Gümüşhane'de kayakçı Feyzullah Çağlıyan, kar yağışının ardından kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi yolunda kayak yaptı. Çağlıyan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler büyük ilgi çekti.

Harşit Çayı'nın oluşturduğu derin vadide dik rampalarda çocukların poşet ve kızaklarla kaydığı Gümüşhane'de bu kez kayak takımıyla yolda yapılan gösteri gündeme geldi. Kayak sporuyla 5 yıldır ilgilenen Feyzullah Çağlıyan, sosyal medyada izlediği videolardan ilham alarak arkadaşıyla birlikte arazi tipi araçla tarihi mahalleye çıktı. Aracın arkasına bağladığı halat yardımıyla yolda kayak yapmanın keyfini yaşayan Çağlıyan, bu anların kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti.

Kayak sporunu Torul ilçesi sınırlarında bulunan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde öğrendiğini kaydeden Çağlıyan, "Sosyal medyada bu tür videoları çok görüyordum. 'Ben de neden olmasın?' diyerek kayak takımlarımı giydim ve denemek istedim. Özellikle yolda trafiğin yoğun olmadığı saati seçtik. Böylece güvenliği riske atmadan kontrollü bir şekilde kayak yaptım. Süleymaniye Mahallesi yolunda bu deneyimi yaşamak benim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Çağlıyan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler ilgi çekerken, farklı kayak deneyimi sporseverlerin beğenisini topladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Tarihi Yolda Kayak Eğlencesi - Son Dakika

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