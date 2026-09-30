Gümüşhane'de UMKE eğitimi, heyelan sonrası kazada 5 yaralının tahliyesiyle tamamlandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de UMKE eğitimi, heyelan sonrası kazada 5 yaralının tahliyesiyle tamamlandı

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Gümüşhane\'de UMKE eğitimi, heyelan sonrası kazada 5 yaralının tahliyesiyle tamamlandı
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Gümüşhane'de 3 günlük UMKE eğitiminin son gününde heyelan sonrası 3 araçlı trafik kazası senaryosuyla tatbikat yapıldı. 5 yaralı araçlardan tahliye edilerek sahra hastanesine taşındı, ardından 112'ye sevk edildi; tatbikata yaklaşık 40 personel katıldı.

Gümüşhane'de UMKE ekipleri, heyelan sonrası trafik kazası senaryosuyla medikal kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Gümüşhane'de muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla düzenlenen UMKE Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi'nin üçüncü günü, yağış altında gerçekleştirilen eğitim tatbikatıyla tamamlandı. Bölgenin önemli afet risklerinden biri olan heyelan dikkate alınarak hazırlanan senaryoda, heyelan sonrasında meydana gelen 3 araçlı trafik kazasına müdahale edildi.

Senaryo gereği araçlarda bulunan 5 yaralıya UMKE ekipleri tarafından müdahale edilirken, yaralılar ekiplerin çalışmasıyla araçlardan güvenli şekilde tahliye edildi. Olay yerine yakın bir bölgede kurulan sahra hastanesine taşınan yaralılara burada gerekli müdahaleler yapılırken, ardından 112 ekipleri aracılığıyla sağlık kuruluşlarına sevkleri gerçekleştirildi.

Tatbikata yaklaşık 40 personel katılırken, daha önce sahada görev yapmış deneyimli UMKE personelinin yanı sıra il dışından gelen kursiyerler ve eğitmenler de çalışmada yer aldı.

Tatbikatın amacı ve çalışmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, "Yılın belli zaman aralıklarında, her türlü acil olaya karşı hazırlıklı olmak amacıyla UMKE birimimiz tarafından tatbikat ve eğitimler düzenliyoruz. Bugün de burada medikal kurtarma eğitimi kapsamında bir eğitim planladık. Heyelan sonrası meydana gelen trafik kazası konulu bir senaryo hazırladık. Senaryomuz kapsamında 5 yaralının araçlardan tahliye edilerek kurmuş olduğumuz sahra hastanesine naklini gerçekleştirdik ve eğitimimizi tamamladık. Eğitimimize yaklaşık 40 personelimiz katıldı. Daha önce sahada görev almış, deneyimli UMKE ekiplerimizden oluşan bir kadroyla senaryomuzu gerçekleştirdik. Ekibimizde il dışından katılan kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz de yer aldı. Tecrübeli bir ekiple gerçekleştirdiğimiz tatbikat, güzel ve verimli bir çalışma oldu" dedi.

UMKE Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi'nin yalnızca bir tatbikattan ibaret olmadığını belirten Gümüşhane UMKE İl Sorumlusu Neşe Öztürk ise heyelan riskine dikkat çekerek, "Sadece bir tatbikat değil aslında. Bu, 3 gün süren bir UMKE eğitimiydi. UMKE Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi'nin üçüncü gününü bir eğitim tatbikatıyla tamamladık. Bugün şehrimizin dinamikleri içerisinde heyelan, afet açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Biz de bu nedenle heyelan sonrası meydana gelen trafik kazası senaryosu üzerinde çalışmak istedik. Tatbikat kapsamında yaralılar üzerinde çalışma gerçekleştirdik. Sahra hastanemizi olay yerine yakın bir bölgede kurduk ve yaralıların 112 aracılığıyla naklini sağladık. Biz UMKE olarak bunlara sadece bir tatbikat gözüyle bakmıyoruz. Bunlar aslında plansız olarak karşımıza çıkabilecek olayların planlı bir şekilde çalışılmasıdır. Bu nedenle bu eğitimlere büyük önem veriyoruz. Gerçekten bu tür vakalarla karşılaştığımızda ne yapacağımızı önceden görmeyi, ekibimizin bu anlamda kendisini geliştirmesini ve son anda herhangi bir aksaklık yaşamamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Üç gün süren eğitim programının sonundaki tatbikat, yaralıların güvenli şekilde tahliye edilerek sahra hastanesine ulaştırılması ve ardından 112 ekiplerine teslim edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
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