Gümüşhane'deki Hayvan Barınağında Ölü Köpekler Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gümüşhane'deki Hayvan Barınağında Ölü Köpekler Bulundu

05.08.2025 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddiaları ile birlikte, barınak yakınlarında ölü köpeklerin bulunması hayvanseverleri endişelendirdi. Barınaktaki kötü koşullar ve ölümler üzerine incelemeler başlatıldı.

Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddialarının ardından barınağın yakınlarında ölü köpekler bulundu.

Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan belediye barınağının yaklaşık 250 metre uzağındaki ormanlık alanda, hayvanseverler tarafından 1'i hamile 4 köpek ölü halde bulundu. Hayvanseverler durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptı.

Barınağa giderek görüntü çeken hayvansever Mahmut Tonyalı, önceki gün paylaştığı görüntülerde boş mama ve su kaplarına dikkat çekmiş, birçok köpeğin açlık ve susuzluktan telef olduğunu ileri sürmüştü. "Durum çok vahim" diyen Tonyalı, barınakta personel eksikliği olduğunu ve hayvanların ölüme terk edildiğini savunmuş, bir hayvanın susuzluktan başka bir hayvanın idrarını içtiğini gördüğünü söylemişti. Önceki görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gümüşhane Belediyesi iddiaları yalanlarken, Gümüşhane Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Bu olayın ardından hayvanseverler, ormanlık alanda bulunan köpeklerin iğne ile uyutularak öldürüldüğünü ve bölgeye atıldığını iddia etti. Bölgeye gelen Gümüşhane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüsnü Şenel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mazman ile hayvanseverler arasında tartışma yaşandı. Öte yandan hayvanseverler konunun gündeme gelmesinin ardından barınağa alınmadıklarını iddia etti.

"Veteriner hekim olmadan kalplerine enjektörle sıvı verilmesi mümkün değil"

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olayın ardından Gümüşhane'ye gelen hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, "Gümüşhane'de gündeme gelen görüntülere istinaden buraya geldim. Burada barınağın durumu zaten kötü. Barınağın etrafına da hayvanların öldürülerek etrafa atıldığı konusunda bilgi verildi bana ona istinaden buraya geldik ve arazide arama yaparken hayvanların kalplerinden kan aktığını, enjektörle kalplerine bir sıvı enjekte edilerek öldürüldüğünü görmüş olduk. Bunu bir vatandaşın yapması söz konusu değil, hayvanın veteriner hekim olmadan kalbini bularak enjektörle bir sıvı vermesi mümkün değil. Doğaya atılmış muhtemelen yaban hayvanlarına yem olsun diye. Ülkemizde hayvanları koruma kanunu olarak çıkarılan yasa hayvanları korumuyor, birçok belediye hayvanları katlediyor" dedi.

"2 gün önce iş yerimin önünde beslediğim köpeği bugün ölü halde buldum"

Ormanlık alandaki ölü köpeklerin iğne ile öldürüldüğünü iddia eden Mahmut Tonyalı, "Buraya gelirken yolda iki tane yavru köpek gördük. Hayvan dışkılarını yiyorlardı. Durduk yem vermek için. Durduktan sonra bir koku aldık ve şüphelendik. Aşağıya doğru bir baktık ki ölü köpekler var. Daha sonra ormanlık alana ölü köpeklerin yanına indik. Bu köpeklerin içerisinde bizim daha 2 gün önce yedirdiğimiz 'Golden Retriever' cinsi bir köpek vardı. Bu gün öldürüp buraya atmışlar. Onun aşağısında hamile bir köpek vardı. Sonra emniyete şikayette bulunduk ve geldiler. Bu işin sorumlusu kimse bununla ilgilensin. Bunlar kendi ceplerinden bunları bakmıyorlar. Çok kötü bir manzarayla karşılaştık. Şok olduk. Bunlar hastalıktan ölecek hayvanlar değil, hayvanlardan bir tanesi 2 gün önce zaten benim iş yerimin önündeydi. Geldiler barınaktan sonra iğne vurup öldürdüler. Bu insanlık dışı bir şey. Gazze mi burası Yahudilerin katliam yaptığı gibi Gümüşhane'de köpek katliamı mı yapılıyor. Cumhurbaşkanım Gümüşhane'de barınakta çok ciddi sıkıntı var, ilgilenilmesi gerekiyor. Daha önce de barınakta köpekleri öldürüp ormana atıyorlardı kepçelerle gömüyorlardı. Sorduğumuz zaman da hayvanların hasta olduğunu söylüyorlardı ama bu köpekler hasta değilmiş. Bundan 1 ay önce bizim köyümüzden 8 köpek aldı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yanımızdaki komşu köyden de 12 köpek aldılar 20 köpeği barınağa teslim ettiler, kayıtları da var. Köylerdeki arkadaşlar da sahipli köpeklerini almak istediler ama geldiklerinde köpekleri bulamadılar. Köpekleri sorduğumuzda sahiplendirildiği cevabını verdiler. 1 günde mi sahiplendirdiniz bu köpekleri. Geldiği gün hemen imha edip atıyorlar" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'deki Hayvan Barınağında Ölü Köpekler Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin

21:50
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
20:03
Tarihi komisyonun Meclis’teki ilk toplantısı sona erdi
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi
19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
09:20
Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
Fiyatı 2 kat arttı, pazarcılar isyan etti: Artık düğünlerde takacağız
09:08
Altında durağan seyir sürüyor Kritik tahmin dev bankadan geldi
Altında durağan seyir sürüyor! Kritik tahmin dev bankadan geldi
09:04
Demet Özdemir’in elbisesi geceye damga vurdu
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 00:09:48. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'deki Hayvan Barınağında Ölü Köpekler Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.