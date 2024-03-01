Gümüşhane\'deki taş ocağı işletmesi sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor

Gümüşhane'nin İkisu Köyü'nde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu karşısında bulunan taş ocağı işletmesinin ihmalleri yüzünden toz içerisinde hizmet vermeye çalışıyor.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı İkisu Köyü'nde bulunan Torul 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yolun karşı tarafında bulunan taş ocağı işletmesi nedeniyle toz içerisinde kalıyor. Usulüne uygun yapılmadığı ifade edilen çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan toz bulutu acil sağlık çalışanlarının nöbet tuttuğu binanın içerisinde ve dışarısında bulunan her noktayı kaplarken, tozlar nedeniyle ambulansların içerisindeki cihazlar da zarar görüyor. Hemen her gün temizlik yapılan istasyonda sağlık çalışanlarının nefes alamadığını ve hatta hastalanmaya başladığının altını çizen Sağlık-Sen İl Başkanı Engin Karabulut yetkililerden daha önce uyarılan taş ocağının usulüne uygun çalışma yapmasını ve 24 saat nöbet tutan arkadaşlarının yaşadıklarının son bulmasını istiyor.
"Toz içerisinde 24 saat nöbet tutuyorlar"
Konuyla ilgili şikayetlerin daha önce de gündeme geldiğini fakat taş ocağı işletmesinin hiçbir tedbir almadığını söyleyen Engin Karabulut, "Arkadaki ambulansın içerisi bir gelişimde tamamen toz içindeydi. Sağlık çalışanlarımız içeride oturamıyorlar ve en kötüsü artık bazı arkadaşlarımızın böbrekleri taş üretmeye başladı. Daha yeni geldik 1 saattir buradayız boğazımız kurudu. Buradaki sağlıkçı arkadaşlarımız 24 saat burada duruyorlar görevlerini nasıl yerine getirsinler. Arkadaşlarımız burada tozun içerisinde yaşıyorlar. Daha önce bu konuyla ilgili şikayetler oldu, CİMER'e yazıldı geri cevap geldi taş ocağına idari ceza verildi ama düzelen bir şey yok. Bugün gazetecilerin geldiğini görünce ilk defa sulamaya başladılar. Sağlıkçı arkadaşlarımız nefes alamıyor, bir vakaya gittiklerinde öksürmeye başlıyorlar. Ambulansların içerisindeki bütün cihazlarımız hassas tozdan bazıları bozuluyor bu da devletimize ve kamuya zarar oluyor. Bazı istasyonlar haftada 1 temizleniyor burada günlük temizlik yapılmak zorunda kalıyor. Arkadaşlarımız vakaya mı yetişsinler yoksa temizlik mi yapsınlar. Toz içerisinde 24 saat nöbet tutuyorlar, bunun son bulmasını istiyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › Yerel › Gümüşhane'deki taş ocağı işletmesi sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.
Sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki tek kişilik stand up gösterisinde sahnede düştü. Düşmesine rağmen espri yapmaya devam eden Turhan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti'li Mehmet Kamaç'ın mikrofonunun kısılmasına, ''Bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz. Burada mikrofonu kapatıyorsunuz Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz.'' sözleriyle tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, ''Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır.'' dedi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?