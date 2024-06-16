Gümüşhane Protokolü Kemaliye Camiinde Bayramlaştı

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Gümüşhane protokolü Kurban Bayram namazını Kemaliye Camiinde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün vaaz ve duasının ardından bayram namazı teşrik tekbirleriyle kılındı.

Namazın bitmesinin ardından geniş bir halka oluşturularak cami içinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever, eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, GTSO Başkanı İsmail Akçay ve eski Milletvekili Sabri Varan'ın katıldığı bayramlaşma merasiminde protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Camideki programın ardından protokol üyeleri 15 Temmuz Zafer Meydanında da vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti. - GÜMÜŞHANE