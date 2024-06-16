Gümüşhane Protokolü Kemaliye Camiinde Bayramlaştı - Son Dakika
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Gümüşhane Protokolü Kemaliye Camiinde Bayramlaştı

Gümüşhane protokolü, Kurban Bayram namazını Kemaliye Camiinde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Namazın ardından cami içinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ayrıca 15 Temmuz Zafer Meydanında da vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

16.06.2024 07:30
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Gümüşhane protokolü Kurban Bayram namazını Kemaliye Camiinde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün vaaz ve duasının ardından bayram namazı teşrik tekbirleriyle kılındı.

Namazın bitmesinin ardından geniş bir halka oluşturularak cami içinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever, eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, GTSO Başkanı İsmail Akçay ve eski Milletvekili Sabri Varan'ın katıldığı bayramlaşma merasiminde protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Camideki programın ardından protokol üyeleri 15 Temmuz Zafer Meydanında da vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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