Gümüşhane, Yapay Zeka Destekli Anons Sistemini Hayata Geçirdi

Türkiye'de yapay zeka destekli anons sistemi kullanılan ilk şehir Gümüşhane oldu.

Türkiye'de bir il belediyesi düzeyinde ilk kez hayata geçirilen yapay zeka destekli sesli anons sistemi Gümüşhane Belediyesi tarafından devreye alındı. Belediye hoparlörlerinden yapılan günlük bilgilendirme, cenaze ilanı, etkinlik ve uyarı anonsları artık yapay zeka teknolojisiyle profesyonel bir seslendirme ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Yeni sistemde cenaze ilanları erkek sesiyle, diğer anonslar ise kadın sesiyle seslendiriliyor. Uygulama sayesinde acil anonsların telefon üzerinden uzaktan da devreye alınması ve anonsların daha net ve anlaşılır olması hedefleniyor.

"İnsan faktörü olduğu zaman bazı aksaklıklar yaşanabiliyordu"

Projeyi duyuran Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, "Çağımız teknoloji çağı, biz de belediyemizde teknolojinin bütün imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz ve yeni teknolojileri de takip ediyoruz. Daha önce Kent Rehberi adı altında akıllı şehirler platformuna geçtik. Vatandaşlar tüm talep ve isteklerini ve belediyemizle ilgili tüm işlemlerini bu uygulamaya yüklüyor. Bu şekilde de vatandaşın tüm talebi ilgili müdürün önüne düşüyor iş ve işlemlerimizde hızlanma meydana geliyor ve takibi kolaylaşıyor. Teknolojiyi takip etmemiz neticesinde yapay zekayla belediyemizin tüm duyuru ve anonslarını yapıyoruz. Bu bize çok fazla kolaylıklar sağlayacak. Bir kere çok düzgün bir diksiyonla, çok anlaşılır bir tonla bütün anonslarımızı şehre duyurmuş olacağız insan faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Acil anonslarımız olduğu zaman bazen gecikmeler yaşanıyordu insan faktörü işin içindeyken. Şimdi çok kolay bir şekilde bulunduğumuz yerden telefonla dahi metni giriyoruz yapay zeka iki şekilde anonsu yapıyor. 1 kadın ve 1 erkek sesi olmak üzere 2 sesimiz var. Biz cenaze anonslarını erkek sesiyle planladık, diğer tüm duyuruları da kadın sesiyle planladık. Çok daha anlaşılır bir şekilde düzgün bir Türkçe ile vatandaşın hizmetine sunmuş olduk" dedi.

"Artık anonslarda ne söylendiğini anlayabiliyoruz"

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsların bazen anlaşılamadığını ifade eden İsmail Hayal, "Yapay zekanın kullanıma göre insanlara çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gümüşhane Belediyesi'nin daha önceki anonslarını bazen anlayamıyorduk ama bu yapay zeka ile birlikte çok güzel olduğuna ben şahit oldum. En azından ne dediklerini anlıyoruz. Bugün çok yakınımızın annesi vefat etti şu anda net olarak onu anlayabildik" diye konuştu.

Esen Demir de, "Gümüşhane küçük bir şehir ve biz burada olup biten her şeyi önce belediye anonslarından öğreniyorduk. Şimdi yapay zekaya geçti daha anlaşılır hale geldi" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE