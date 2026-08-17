Gümüşlük’te “Kıyılar Halkındır” eylemi 8’inci haftasında - Son Dakika
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Gümüşlük’te “Kıyılar Halkındır” eylemi 8’inci haftasında

Gümüşlük’te “Kıyılar Halkındır” eylemi 8’inci haftasında
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Gümüşlük Forumu üyeleri, kıyıya erişimin önündeki engellerin kaldırılması ve kıyı mevzuatının uygulanması talebiyle 'Kıyılar Halkındır' eyleminin 8. haftasında bir araya geldi. Yetkililere 'söz değil sonuç istiyoruz' çağrısında bulunan forum üyelerini tatilciler alkışlarla destekledi.

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Gümüşlük Forumu tarafından Gümüşlük Halk Plajı'nda düzenlenen "Kıyılar Halkındır" eylemi 8'inci haftasını tamamladı.

Gümüşlük'te 28 Haziran'dan bu yana her pazar günü bir araya gelen forum üyeleri, eylemin 8'inci haftasında da kıyıya erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını ve kıyı mevzuatının uygulanmasını talep etti.

Belediye, kaymakamlık ve tüm yetkili kamu kurumlarına görev çağrısında bulunan forum üyeleri, halkın kıyıya erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

"SÖZ DEĞİL SONUÇ İSTİYORUZ"

Forum üyeleri yaptıkları açıklamada, "Artık söz değil, sonuç istiyoruz. Kamu görevi verilen sözlerle değil, gereğinin yapılmasıyla yerine getirilir. 8 haftadır bekliyoruz. Gümüşlük Plajı halkındır" dedi.

Kıyı eylemi, Gümüşlük sahilinde bulunan tatilciler tarafından alkışlarla desteklendi.

Kaynak: ANKA

Politika, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşlük’te “Kıyılar Halkındır” eylemi 8’inci haftasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşlük’te “Kıyılar Halkındır” eylemi 8’inci haftasında - Son Dakika
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