Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Hakkımda tek somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryo yazıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Hakkımda tek somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryo yazıyor"

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Hakkımda tek somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryo yazıyor"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında tek bir somut delil bulunamadığını, baskı ve tehditle sahte itirafçılar üretilmeye çalışıldığını belirterek siyasi kumpas kurulduğunu savundu. 'Hakikatin ömrü sonsuzdur' dedi.

(İZMİR) - Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkındaki soruşturmada delil bulamayanların iftiracı üretmeye çalıştıklarını öne sürerek, "Hakkımda tek bir somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryolar yazıyor. Çok yakında tüm kamuoyu, beni iftiralar ve kumpaslarla mahkum edebileceklerini sananların ve onların yalanlarına ortak olanların, kurdukları kumpasın altında nasıl kaldıklarına hep birlikte tanık olacaktır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve tutuklanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Cezaevinde bulunan Günel, "Bu bir hukuk soruşturması değil, iftira üretme operasyonudur" başlıklı açıklamasında, aylardır hakkında yürütülen süreçte, artık herkesin gördüğü bir gerçek bulunduğunu, delil bulamayanların iftiracı üretmeye çalıştıklarını savundu.

Başkan Günel, şunları kaydetti:

"Bugün Aydın'daki kötünün ve onun aparatlarının kurduğu düzenin ayakta kalabilmesi için insanlar; özgürlükleriyle, aileleriyle ve gelecekleriyle tehdit edilerek benim aleyhime yalan söylemeye zorlanıyor. Hakkımda belgeyle ve somut delillerle ortaya koyamadıkları iddiaları, baskıyla, korkuyla ve yönlendirmeyle oluşturacakları sözde itirafçıların beyanları üzerinden inşa etmeye çalışıyorlar.

"İNSANLARI İFTİRACILIK İLE HÜRRİYETİ ARASINDA TERCİHE ZORLUYORLAR"

Bir insanı cezaeviyle korkutup, ailesi üzerinden baskı kurup, 'İstediğimiz ifadeyi ver, özgürlüğüne kavuş' anlayışıyla hareket ediliyorsa, bunun adı etkin pişmanlık değil; iftiraya zorlama düzenidir. Masum insanları korkutarak, yıldırarak ve çaresizliklerinden yararlanarak ifade üretmeye çalışmak; hukukun değil, siyasi kumpas odaklı operasyonların yöntemidir.

"BENİ YALANLARLA MAHKUM EDEMEYECEKSİNİZ"

Hakkımda tek bir somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryolar yazıyor. Belge bulamayanlar beyan üretmeye, gerçek bulamayanlar ise sahte itirafçılar ile iftira dosyaları hazırlatıyorlar. Çünkü biliyorlar ki gerçeklerle bana diz çöktüremeyecekler. Bu nedenle insanları baskıyla, tehditle ve korkuyla benim aleyhime konuşturmaya çalışıyorlar. İftiralar hiçbir zaman delil olmaz. Çok yakında tüm kamuoyu, beni iftiralar ve kumpaslarla mahkum edebileceklerini sananların ve onların yalanlarına ortak olanların, kurdukları kumpasın altında nasıl kaldıklarına hep birlikte tanık olacaktır.

"KORKMAYACAĞIM, BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Ama herkes şunu bilsin, baskıyla alınan ifadeler gerçeği değiştirmez. Tehditle kurulan senaryolar hakikatin yerini tutmaz.

Adalet çarkı kırılmış yargı sistemiyle şafak operasyonları yapılarak evlerinden alınan, hukuka aykırı tutuklanan, aylarca iddianamesi hazırlanmayarak içerde tutulan insanların, nasıl önce şaşkına, sonra fırsatçıya, sonra şantajcıya ve sonunda iftiracıya dönüştürüldüğünü kamuoyunun gözü önüne yazılı belgelerle sunacağım. Yazıktır, bunu yapmayın bu insanlara! İftira metinleri üzerinden, magazin kupürüyle, itibar cellatlığı yapanların, maddi gerekçe ile işi yok bunu biliyorum. Ama buna fırsat veren yargılama, soruşturma süreçlerini kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Ben mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki kötülüğün ömrü kısadır, hakikatin ömrü ise sonsuzdur."

Kaynak: ANKA

Ahmet Günel, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel: 'Hakkımda tek somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryo yazıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 16:00:29. #7.13#
SON DAKİKA: Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Hakkımda tek somut delil ortaya koyamayanlar, şimdi masa başında senaryo yazıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.