Güneş yüzünü gösterdi, Porsuk balıkçıları oltalarını salladı - Son Dakika
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Güneş yüzünü gösterdi, Porsuk balıkçıları oltalarını salladı

22.06.2022 13:35
Güneş yüzünü gösterdi, Porsuk balıkçıları oltalarını salladı

Eskişehir'de uzun süre etkili olan yağmurlu ve bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte bazı vatandaşlar oltalarını alarak Porsuk Çayı kıyısına gitti.

Eskişehir'de uzun süre etkili olan yağmurlu ve bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte bazı vatandaşlar oltalarını alarak Porsuk Çayı kıyısına gitti.

Eskişehir'de haziran ayı boyunca hakim olan yağmurlu havanın ardından güneş etkisini gösterdi. Güneşi gören vatandaşlar ise kentteki ünlü Porsuk Çayı kıyısında balık tutmak için oltalarını çıkardı. Çayın Gökmeydan Mahallesi'nden geçen kısmındaki yeşil alanlara yerleşen Eskişehirliler, güneş eşliğinde olta sallamanın keyfini yaşadı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Eskişehir'de gün içerisinde hissedilecek en yüksek sıcaklığın 27, en düşük sıcaklığın ise 15 derece olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Eskişehir, Güneş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneş yüzünü gösterdi, Porsuk balıkçıları oltalarını salladı - Son Dakika

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