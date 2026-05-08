Güneşhan: Esnafın Sorunlarına Kulak Verdi

Haber: İshak KARA

(VAN) - CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve beraberindeki heyet Van'da esnafın ve yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Güneşhan'a, yurttaştan muhalefetin birleşmesi önerisi geldi. AK Parti için 21 yıldır sahada çalıştığını ifade eden bir yurttaş, "bir daha AK Parti'ye oy vermeyeceğini" ifade etti.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve beraberindeki heyet Van'da saha çalışmasına katıldı. Güneşhan'a, CHP Van İl başkanı Seracettin Bedirhanoğlu il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. CHP'li Güneşhan'a önerilerde bulunan bir yurttaş, şunları söyledi:

"Sokaktaki vatandaşların sorunları belli. Sizden tek istediğimiz muhalefetle birleşin. Bu ceberrut düzenden kurtulmanın tek yolu var o da güçleri bir etmek. Eğer güçleri bir edersek bugün tek tek vatandaşın sorunu değil vatandaşın sorunu tümden çözülmüş olur. Ne yaparsanız yapın egonuzu kaprislerinizi, bir tarafa bırakıp bu ülkeyi kurtarmak için ikinci bir Kuvayı Milliye başlatın. Çünkü bu Cumhuriyet, bu ülke bizim için çok değerli. Tek istediğimiz muhalefetle birleşin, bizi bölüp parçalamayın. Yani bizi bunlara mahrum etmeyin. Ben 50 yıllık Milliyetçi Hareket Partiliyim. İl başkanlığı, ülkü ocakları başkanlığı yapmış bir insanım. Ama geçen dönemde CHP'ye oy verdim. Yine CHP'ye oy vereceğim."

CHP'li Güneşhan ise vatandaşın bu sözlerine, "Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Biz bu ülke için canımızı vermişiz. Çanakkale'de Türkiye'nin Anadolu'nun dört bir yanından gelen Van'ın her yerinden gelen insanların isimleri yazılmış" yanıtını verdi.

Bir yurttaş gençlerin yaşadıkları sorunlarına dikkati çekerek, "Biz şikayetçiyiz. Gençlerimiz üniversite okuyorlar, bütün gençlerin halini görüyorsunuz. Gerçekten artık birinin 'dur' demesi lazım. Bu gençlerin tuzağa düşmemesi lazım, mesela benim oğlum 4 üniversite okudu halen işsiz" dedi.

HER ÜÇ GENÇTEN BİRİ EVDE OTURUYOR

Yurttaşın bu sözleri üzerine Güneşhan da şunları söyledi:

"Türkiye'de her üç gençten biri şu anda evde oturuyor. Bunlar ne okuyorlar ne çalışıyorlar. Bugün plansız eğitim sisteminin sonucunda Türkiye'de milyonlarca üniversite çocuğu öğrencimiz işsiz vaziyette. Bu çocuklar ya uyuşturucu bataklığında, ya sanal kumarda ya da çetelerin ellerine düşüyorlar. Bakın 23 yıldan beri bu iktidar bu ülkeyi yönetiyor. Bu 23 yıllık yönetimleri sonucunda gençlerimizin, emeklilerimizin, memurumuzun, esnafımızın durumu ortada. Onun için bunları bir gönderelim, değişim olsun. 2019 yerel seçimlerinde biz başarılı olduk. İstanbul, Ankara'yı aldık ne dediler 'siz yapamayacaksınız' dediler yaptık. 2024'te daha da başarılı olduk. Şimdi bizi genelde iktidar yapın. Bizim adayımızı Cumhurbaşkanı seçin. İnanın Türkiye'yi 2-3 yılda bambaşka bir hale getireceğiz."

"DERTLERİ, SIKINTILARI, SORUNLARI BİLİYORUZ"

Taksici esnafını ziyaretinde konuşan Güneşhan, şöyle devam etti:

"Dertleri, sıkıntıları, sorunları biliyoruz. Son zamlarla birlikte özellikle mazotun 80 lirayı aşması, benzinin belli bir rakamlara gelmesi bu işi yapan taksici arkadaşların belini iyice büktü. Zaten zor bir dönem süreçten geçiyordu. Şimdi daha da sıkıntılı oldu. Herkes şunu söylüyor. Diyor ki ya işte savaş var, şu var, bu var. Doğrudur, savaş vardır. Petrolün varili yükselmiştir. Buna hiç itirazımız yok. Ama bugün gelişmiş ülkeler ne yapıyor? ÖTV'yi, KDV'yi yarıya indiriyor. Vatandaşına yansıtmamaya çalışıyor. Ama bu iktidar ne yapıyor? Baştan biraz yaptılar ama daha sonra ÖTV, KDV olduğu gibi aynen alınmaya başladı. Zamlar yansımaya başladı. Nasıl bu yeni zamlarla aranız? Kurtarıyor mu taksimetreyi?"

Taksici esnafı da Güneşhan'a, "Vekilim kurtarıyor ama yani mazot pahalı. Doğrudur kurtarmıyor vergiler de var. Taksimetre açmadı diye 140 bin lira ceza kesilmiş. Burası küçük şehir. İstanbul-Ankara ile aynı tutuyorlar 45 milyara trafik sigortası yaptırdık. Ben o parayı nasıl çıkartacağım. Yemin ediyorum bizi amorte etse biz hiç laf etmeyiz. Bu araçlar vergi vere vere eksilere girdi" diye yanıt verdi.

Bir vatandaş ise İsmet Güneşhan'a, "21 senedir ben AK Parti'ye çalışıyorum. Ben artık bundan sonra namusuma, şerefime yemin ediyorum, bu partiye bin 300 oydan bir tane vermeyeceğim. Buradan sizin huzurunuzda söz veriyorum" dedi.