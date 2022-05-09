Güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti - Son Dakika
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Güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti

09.05.2022 13:24
Güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti

Hakkari'de 2 haftadır süren soğuk hava ve kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bulan vatandaşlar parklara akın etti.

Hakkari'de 2 haftadır süren soğuk hava ve kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesini fırsat bulan vatandaşlar parklara akın etti.

Hakkari'de mevsim normallerinin altında etkili olan soğuk hava, bugün yerini güneşe bıraktı. Geçen hafta etkili olan yağmur ve kar yağışının ardından hava sıcaklığının 7 dereceye çıktığı Hakkari'de, vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak için parklara akın etti. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye hizmet binası önündeki fıskiyeli havuzun etrafında oturarak güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, uzun bir aradan sonra güneş yüzü gördüklerini belirttiler. Vatandaşlar, "Bahar ayı geldi diye acele ettik. Kimileri kömür sobasını kaldırdı, kimisi ise kaloriferlerini devre dışı bıraktı. Nisan ve mayıs ayında yağmur ve kar yurda geri döndü. Herkes tekrar kış moduna geri döndü. Yağışlar iki haftadır devam ediyordu. Van-Hakkari kara yolu bir süre kardan dolayı ulaşıma kapandı. Bugün güneş yüzü gören herkes kendini parklara attı" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

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Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti - Son Dakika


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