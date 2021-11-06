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Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu - Son Dakika

Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

06.11.2021 11:09
Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kıyısında balık tutarak vakit geçirdi.

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kıyısında balık tutarak vakit geçirdi.

Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olarak bilinen Porsuk Çayı, hem doğal güzelliğiyle hem de içerisindeki balık popülasyonuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Tatil gününde güneşli havayı değerlendirmek için su kenarına oltasıyla gelen vatandaşlar, balık tutma keyfi yaşıyor. Hobi amacıyla oltalarını suya bırakan bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise saatlerce beklemelerine rağmen umduklarını bulamıyor. Porsuk Çayı'nın farklı bölümlerinde kendilerine yer bulan balıkçılar, doğanın güzellikleriyle iç içe olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiriyor. - ESKİŞEHİR

Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu
Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu
Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu
Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu

Porsuk çayı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güneşli havayı gören oltasını alıp Porsuk kenarına koştu - Son Dakika
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