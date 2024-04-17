Güney Ege'de Bugün Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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Güney Ege'de Bugün Fırtına Bekleniyor

Güney Ege\'de Bugün Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, Güney Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17.04.2024 10:11
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Güney Ege'de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Güney Ege'de rüzgarın bugün (17.04.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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