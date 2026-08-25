Güney Kıbrıs Doğal Gaz Çalışmalarını Hızlandırıyor - Son Dakika
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Güney Kıbrıs Doğal Gaz Çalışmalarını Hızlandırıyor

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Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de gaz projelerini hızlandırarak Mısır ile işbirliği yapacak.

Rum Yönetimi, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve yetki alanlarına ilişkin itirazlarının sürdüğü bölgede doğal gaz çalışmalarını hızlandırıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Mihalis Damianos, doğal gaz yataklarının mümkün olan en hızlı şekilde ticari olarak değerlendirilmesinin Rum Yönetimi'nin enerji stratejisinin temel önceliği olduğunu açıkladı. Politis gazetesinin haberine göre "Middle East Economic Survey"e (MEES) konuşan Damianos, Mısır'ın doğal gaz yataklarının ticari olarak değerlendirilmesi açısından önemli bir ortak haline geldiğini söyledi. Damianos, Rum hükümetinin Güney Kıbrıs'a ait bağımsız ihracat altyapıları oluşturmayı öngören model yerine, mevcut bölgesel altyapıyı kullanarak doğal gazı daha hızlı şekilde piyasaya ulaştırmayı hedefleyen bir modele yöneldiğini belirtti. Tamamen yeni altyapıların kurulmasının beklenmesinin doğal gazın ticari olarak değerlendirilmesini önemli ölçüde geciktirebileceğini ifade eden Damianos, projenin Güney Kıbrıs açısından oluşturacağı toplam değerin esas alınacağını kaydetti.

Sözde Rum MEB'inde Kronos için 2028 hedefi

Damianos, Rum Yönetimi'nin tek yanlı ilan ettiği sözde MEB'in 6'ncı parselinde bulunan "Kronos" doğal gaz yatağını yeni enerji politikasının başlıca örneklerinden biri olarak gösterdi. Kronos için nihai yatırım kararının temmuz ayında alındığını belirten Damianos, ilk üretimin 2028 yılında gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. MEES'e göre yaklaşık 2,2 milyar dolarlık proje, Kronos'tan çıkarılacak doğal gazın deniz altı altyapıları aracılığıyla Mısır'a taşınmasını ve Mısır'ın MEB'indeki "Zohr" yatağıyla bağlantılı mevcut altyapıların kullanılmasını öngörüyor. Kronos'tan çıkarılacak gazın yaklaşık yüzde 20'sinin Mısır iç piyasasında satılması, geri kalan bölümünün ise Dimyat'taki (Damietta) sıvılaştırılmış doğal gaz terminali üzerinden ihraç edilmesi planlanıyor.

Damianos, modelin taşıma, işleme ve sıvılaştırma maliyetleri bulunduğunu kabul ederken, doğal gazın daha hızlı ticari değere dönüştürülmesinin bu maliyetlerden daha önemli olduğunu söyledi.

Kronos altyapısı Zeus ve Kalipso için de kullanılacak

Rum Yönetimi, Kronos için oluşturulacak altyapıyı yine 6'ncı parselde bulunan "Zeus" ve "Kalipso" keşiflerinin değerlendirilmesinde de kullanmayı planlıyor. 12'nci parseldeki "Afrodit" yatağı için ise nihai yatırım kararının 2027 yılında alınması, doğal gaz üretiminin 2030-2031 döneminde başlaması hedefleniyor. Türkiye ve KKTC, Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki haklarını dikkate almadan yürüttüğü tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine karşı çıkıyor. Türk tarafı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığından kaynaklanan haklarının yanı sıra Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarının korunması gerektiğini vurguluyor.

Yunanistan'dan GSI için yeni Navtex

Haravgi gazetesinin haberine göre Damianos, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Great Sea Interconnector (GSI) projesine ilişkin açıklamalarını da memnuniyetle karşıladı. Fransız yatırım şirketi Meridiam'ın GSI projesinin büyük hissedarı olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Damianos, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Damianos, deniz altına döşenmesi planlanan elektrik kablolarının güzergahının belirlenmesine yönelik araştırmalar için Yunanistan hükümetinin önümüzdeki haftalarda NAVTEX yayımlayacağını açıkladı.

Avrupa Yatırım Bankası tarafından yürütülen çalışmanın da yıl sonundan önce projenin üstlenicisi Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE'ye ulaşmasının beklendiğini belirten Damianos, çalışmaların projenin ilerlemesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Denizcilik, Enerji, Mısır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güney Kıbrıs Doğal Gaz Çalışmalarını Hızlandırıyor - Son Dakika

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