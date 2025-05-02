Güney Kore'de Siyasi Kriz: Choi Sang-mok İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Güney Kore'de Siyasi Kriz: Choi Sang-mok İstifa Etti

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok, azil önergesi öncesi görevlerinden istifa etti.

02.05.2025 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmasına dakikalar kala görevlerinden istifa etti. Başbakan Han Duck-soo'nun istifasının ardından boşalan geçici devlet başkanlığı görevini ise Eğitim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lee Ju-ho üstlendi.

Sıkıyönetim krizinin ardından erken seçim sürecine giren Güney Kore'de bir siyasi deprem daha yaşandı. Dün istifasını açıklayan Başbakan ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun görevlerini devralması beklenen Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmasına dakikalar kala görevlerinden istifa etti. Geçici devlet başkanlığı görevine vekalet ettiği dönemde Anayasa Mahkemesi'ne yargıç ataması yapmaması nedeniyle azli istenen Choi, istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ciddi iç ve dış ekonomik koşullar altında görevime devam edemediğim için halktan özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Muhtemel bir azil kararıyla mevcut yetkileri askıya alınacak olan Choi, görevlerinden gönüllü olarak ayrılarak böyle bir riskin önüne geçmiş oldu. Choi'nin istifasının ardından, Maliye Bakan Yardımcısı Kim Beom-seok vekaleten maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerine getirildi.

"Büyük sorumluluk hissediyorum"

Han ve Choi'nin ardı ardına gelen istifaları sonrasında Eğitim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lee Ju-ho geçici devlet başkanlığı görevini devraldı. 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar hükümetin istikrarlı bir şekilde görevlerini yerine getirmesi için çalışacağını söyleyen Lee, "Böylesine önemli bir görevin bana emanet edilmesi nedeniyle büyük bir sorumluluk hissediyorum" dedi. Lee, "Devlet yönetiminde istikrarı sağlamak için Ulusal Meclis'le yakın iletişim içinde olacak ve her konuyu ilgili bakanlarla titizlikle istişare edeceğim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Han Duck-soo istifa etmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Hakkında azil süreci başlatılan ve daha sonra görevden alınan Yoon'un yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Han, dün 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine aday olmak için görevlerinden istifa etmişti. Han'ın istifasının ardından Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok'un geçici olarak başbakanlık ve devlet başkanlığı görevlerini devralacağı kamuoyuna yansımıştı. Bu nedenle Choi'nin istifası sürpriz olarak karşılandı. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Politika, Ekonomi, Maliye, Yerel, seul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güney Kore'de Siyasi Kriz: Choi Sang-mok İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:29:27. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Siyasi Kriz: Choi Sang-mok İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.