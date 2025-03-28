Güney Kore'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Güney Kore'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

Güney Kore\'deki Orman Yangınları Kontrol Altında

Güney Kore'deki orman yangınları kontrol altına alındı, 28 kişi hayatını kaybetti.

28.03.2025 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de 8 gündür süren ve 28 kişinin hayatını kaybetmesine, 37 kişinin yaralanmasına neden olan orman yangınlarının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangınların toplamda 48 bin hektarlık alan küle döndü.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde geçen Cuma gününden bu yana etkisini sürdüren orman yangınları günler sonra kontrol altına alındı. Kore Orman Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamada, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki yangınların yerel saat ile 17.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını bildirildi. Güney Gyeongsang eyaletindeki yangınların ise yüzde 93 oranında söndürüldüğü kaydedilirken, dün gece saatlerinden bu yana devam eden yağışlar ve düşen hava sıcaklıklarının yangını söndürme çalışmalarını kolaylaştırdığı belirtildi. KFS Şefi Lim Sang-seop konuya ilişkin açıklamasında soğutma çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Büyük yangınlar tamamen söndürüldükten sonra yerel yönetimler ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak külleri tamamen soğutmaya odaklanacağız. Bunun 5 ila 6 gün sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

28 kişi hayatını kaybetmişti

21 Mart'ta Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınları kısa sürede Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramıştı. Yangınlar, çok geçmeden 20'yi aşkın bölgeye yayılmıştı. Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı, yangınlarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. Yaklaşık 48 bin hektarlık alanı küle çeviren yangınlar nedeniyle, 38 bin kişi tahliye edilmişti. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, son yangınların ülkenin şimdiye dek karşı karşıya kaldığı en büyük orman yangını felaketi olduğunu ifade etmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Güney Kore, Sağlık, Yerel, Dünya, Kore, seul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güney Kore'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
00:56 İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı İngiltere Kralı 3. Charles gördüğü tedavinin yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
00:26 Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
23:55 ABD’li Senatör Sanders’ten ABD’nin İsrail’e silah satmasına sert tepki ABD'li Senatör Sanders'ten ABD'nin İsrail'e silah satmasına sert tepki
23:42 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk sınır dışı edilecek
23:31 Adana’da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:12:31. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'deki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement