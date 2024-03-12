Güney Kore vatandaşı Rusya'da casusluk gerekçesiyle gözaltına alındı

Yerel

Güney Kore vatandaşı Baek Won-soon'un casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya'da gözaltına alındığı ve başkent Moskova'da bir hapishanede tutulduğu açıklandı.

Güney Kore vatandaşı Baek Won-soon, casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya'nın Vladivostok kentinde gözaltına alındı. Güney Koreli yetkililer konuya ilişkin açıklamasında olayı doğrularken, gözaltına alınan Güney Korelinin ülkeye dönmesi için müzakerelerin sürdüğü kaydedildi. Baek Won-soon'un on yıllar sonra casuslukla suçlanan ilk Güney Koreli olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ayrıntıların soruşturulduğu ve herhangi bir yorum yapmanın zor olduğu kaydedildi.

Güney Kore vatandaşı Moskova'da hapishanede

Rus medyası ise, Baek Won-soon'un yılın başında gözaltına alındığını ve Moskova'da hapishanede bulunduğunu duyurdu. Ancak Rus medyası adı açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı haberinde, Won-soon'un devlet niteliğindeki bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardığı ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Won-soon'u tanıyan bir kişinin Rusya'da çalışan Kuzey Koreli işçileri desteklediğini ve kaçmalarına yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Eşi de gözaltına alındı

Güney Kore medyası ise, Seul yönetiminin Rus yetkililer tarafından geçtiğimiz ay bilgilendirildiğini yazdı. Haberde, Won-soon'un Rusya Güvenlik Servisi tarafından Ocak ayında Çin'den Vladivostok'a gelişinde gözaltına alındığını duyurdu. Kendisine eşlik eden eşinin de gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı kaydedilirken, Won-soon'un eşinin Güney Kore'ye dönmüş olabileceği ifade edildi. - MOSKOVA