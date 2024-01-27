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Güney Koreli Turistler Kar Çalışması Öncesi Şarkılar Söyledi - Son Dakika
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Güney Koreli Turistler Kar Çalışması Öncesi Şarkılar Söyledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Güney Koreli turistler, kar çalışması öncesi ekiplere yöresel şarkılarını seslendirdi. Ekipler, konserle streslerini unuttuklarını ifade ederek turistlere teşekkür etti.

Güney Koreli Turistler Kar Çalışması Öncesi Şarkılar Söyledi
27.01.2024 - 19:05,  Güncelleme: 19:08
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Güney Koreliler kar çalışması öncesi ekiplere şarkılar söyledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Güney Koreli turistler, kar çalışması öncesi ekiplere yöresel şarkılarını seslendirdi.

Yüksekova ilçesine gelen Güney Koreli turistler, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Karayolları 117. Şube Şefliği bahçesinde kar çalışması öncesi ekiplere yöresel şarkılarını seslendirdi. Güney Koreli turistler yoğun ilgi topladı. Dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle ilçenin birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için karla mücadele sürerken, karla mücadeleye gidecek olan ekiplere Güney Koreli turistler mini konser verdi. Ekipler ise, yoğun iş temposunun ve yorgunluğunun verdiği stresin bu konserle tamamen unuttuklarını ifade ederek, Güney Koreli turistlere mini konserlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA
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