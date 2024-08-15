Tunceli'de şehit edilen siviller ve güvenlik korucuları anıldı - Son Dakika
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Tunceli'de şehit edilen siviller ve güvenlik korucuları anıldı

Tunceli\'de şehit edilen siviller ve güvenlik korucuları anıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine, ilçe kaymakamı, belediye başkanı, savcılar, kamu kurum ve kuruluşu amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

15.08.2024 13:46  Güncelleme: 13:47
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çemişgezek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu için şehadetlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Törene, Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Savcıları Tuba Bingöl ve Abdulkadir Akvekil ile kamu kurum ve kuruluşu amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de şehit edilen siviller ve güvenlik korucuları anıldı - Son Dakika


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