Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Birlik ve Beraberlik Önemli - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Birlik ve Beraberlik Önemli

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Birlik ve Beraberlik Önemli

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, sorunların çözümünde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kadooğlu, milletimizin 15 Temmuz'da darbecilere karşı sergilediği kahramanlığı da unutmayacaklarını ifade ederek, tüm şehitlere rahmet ve minnetle anıldığını belirtti.

13.07.2024 11:01
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, sorunların çözümünde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

15 Temmuz 2016'da milletimizin tarihindeki en büyük ihanetlerden biriyle karşılaştığını belirten Başkan Celal Kadooğlu, "Öncelikle milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Vatanımıza, demokrasimize ve kardeşliğimize yönelik gerçekleştirilen bu hain darbe girişimini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletimizin bir daha böylesine hainliklerle karşı karşıya kalmaması için de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Milletimizin 15 Temmuz'da darbecilere karşı sergilediği kahramanlığı da unutmayacaklarını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, "15 Temmuz 2016'da, devletin içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını vatandaşlarımıza karşı kullanmaktan çekinmeyen hainlere karşı milletimizin sergilediği kahramanlık tarihin en büyük destanlarındandır. Milletimiz hain kalkışmanın hemen ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları doldurmuş ve ölümü de göze alarak darbe girişimine karşı koymuştur. Bu vesile ile vatanı için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Birlik ve Beraberlik Önemli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Birlik ve Beraberlik Önemli - Son Dakika
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