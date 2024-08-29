Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kadooğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleşen Büyük Taarruz'un 102. yılını coşkuyla kutladıklarını belirtti ve zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına zemin hazırladığını vurguladı.

29.08.2024 10:42
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle sonuçlandığını belirten Başkan Celal Kadooğlu, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin top yekun mücadelesi ile kazanılan Büyük Zafer'in 102. yılını büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz" dedi.

30 Ağustos'un tarihimizde çok önemli bir yeri bulunduğunu belirten Kadooğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 'Ya istiklal ya ölüm' emri ile başlayan Büyük Taarruz'la elde edilen zaferin ardından Kurtuluş Savaşı da kesin zaferle sonuçlanmıştır. Bu anlamda tarihimizde çok önemli bir yeri bulunan 30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına zemin hazırlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında, milletimizin vatan sevgisinin ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünün de sembolüdür. Bundan 102 yıl önce Dumlupınar'da yakılan bu özgürlük meşalesi hiç bir zaman sönmeyecek ve geleceğimizi aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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