Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamuleri İhracatçıları Birliği Başkanı Şahinbey Belediye Başkanı\'na ziyarette bulundu

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamuleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek gündemi değerlendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tahmazoğlu Güneydoğulu ihracatçıları ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı kutladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Şahinbey Belediye Başkanlık görevine yeniden seçilen Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamuleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tahmazoğlu'na yeni dönemde başarılar dilediler. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile kent ve ülke gündemini değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu hububat ihracatçıları olarak ülkenin yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşması yönünde ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederek ihracatın arttırılması için birçok global projeye imza attıklarını, Ticaret Bakanlığı'nın "Uzak Ülkeler Projesi" kapsamında bir çok ülkeyi ziyaret ederek Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerin global pazarlarda hak ettiği rakamlarla satılabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Diğer taraftan son dönemlerde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun fırsat enflasyonunu düşürmeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların olumlu sonuçlarını gördüklerini de dile getiren Kadooğlu elde edilen başarılardan dolayı Başkan Tahmazoğlu'nu kutladı.

Fırsat enflasyoncularıyla mücadelemiz sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak yürüttükleri önemli projeleri de anlatarak toplumun bütün kesimlerine birçok alanda hizmet verecek projeleri üretmeye ve öz kaynakları kullanarak bunları inşa etmeye devam edeceklerini dile getirirken önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de fırsat enflasyonuna karşı gerekli müdahaleleri yapacaklarını dile getirerek ziyaretten dolayı hububat ihracatçılarına teşekkür etti. Ziyaretin ardından günün anısına bir hatıra fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP