Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 19 Mayıs\'ı kutladı

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 105. yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında "Ata'mızın başlattığı İstiklal Mücadelesinin ilk adımının yıldönümünde sadece onu anmakla kalmıyoruz, gençliğe verdiği değeri de idrak ediyoruz, çünkü gençler bizim geleceğimiz" dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı. Kileci mesajında, toplumları yarınlara taşıyanların gençler olduğuna vurgu yaparken, gençlerin geleceğe bilimin ışığında ve tarihin bilinciyle hazırlanması gerektiğini bildirdi. Kileci, "Ata'mız bundan 105. yıl önce İstiklal Mücadelemizin ilk adımlarını Samsun'a çıkarak atmış oldu. Dört bir tarafı düşmanlar tarafından sarılan bir milletin yeniden doğuşunun başladığı gündür 19 Mayıs. Ata'mız bugünü gençlere armağan ederken bizlere de gençlere değer vermemiz gerektiğinin mesajını vermiş oldu. Gençler bizim geleceğimiz. Onların üzerine titrememiz gerekiyor. Milletimizi ve devletimizi yarın bugünün gençleri omuzlarında taşıyacaklar. Bizler onlara kıymet verirken onlar da bilimin gerçekliğini takip edecek ve tarihimizden kopmayacaklar" dedi.

Kileci mesajının devamında Atatürk'ün gençler hakkındaki mesajına atıfta bulunarak, "Ata'mız "Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır." sözleriyle hem bizlere hem de gençlere önemli ufuklar açmıştır. Gençlerimiz Ata'mızın açtığı yolu takip etmelidir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP