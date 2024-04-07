Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Ramazan Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bayram coşkusu ve bereketinin hayatın her alanına yansıması temennisi ile Ramazan Bayramınızı kutlar, tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim" dedi.

Başkan Mehmet Çıkmaz mesajında, "Müslümanlar olarak rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı tüm fazileti ve feyziyle geride bırakırken, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Mübarek Ramazan Bayramının ülkemizin huzuruna ve birliğine katkı sağlamasını, başta Filistin olmak üzere dünyanın farklı yörelerindeki savaşların, şiddetin sona ermesine ve akan kan ve göz yaşlarının durmasına vesile olmasını diliyorum " ifadelerine yer verdi.

Başkan Çıkmaz, şöyle devam etti: "Dinimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri bulunan bayramlar aynı zamanda bizleri birbirine yakınlaştıran, kırgınlık ve küskünlükleri ortadan kaldıran özel günlerdir. Bu nedenle de bayram sevincini ve coşkusunu ailemizle, büyüklerimizle, komşu ve akrabalarımızla, yaşlı, hasta ve kimsesizlerle doyasıya yaşamak birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize önemli katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." - GAZİANTEP