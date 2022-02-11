Üye Girişi
Güngören'de yangına ilişkin açıklama - Son Dakika

Güngören'de yangına ilişkin açıklama

11.02.2022 15:27
Güngören'de yangına ilişkin açıklama

İstanbul Güngören Kaymakamlığı ilçede meydana gelen tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Güngören Kaymakamlığı ilçede meydana gelen tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 işyeri çalışanının çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Güngören Kaymakamlığı tarafından tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokakta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın olayı ihbarı alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre imalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, meydana gelen yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 işyeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, işyerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Güngören Kaymakamlığı, İstanbul, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güngören'de yangına ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de yangına ilişkin açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement