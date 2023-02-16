Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu - Son Dakika
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Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu

16.02.2023 19:49

Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu İneğine kavuşan Birgül Tuncay: "Bugün çok mutluyum, devletimden Allah razı olsun" İneğine kavuşan Birgül Tuncay gözyaşlarını tutamadı Adıyaman'da Birgül Tuncay'ın göçük altında kalan ve enkaz altına sürünerek...

Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu

İneğine kavuşan Birgül Tuncay: "Bugün çok mutluyum, devletimden Allah razı olsun"

İneğine kavuşan Birgül Tuncay gözyaşlarını tutamadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da Birgül Tuncay'ın göçük altında kalan ve enkaz altına sürünerek girip günlerce beslediği 'Bircan' isimli ineği 11 gün sonra kurtarıldı. İneğine kavuşan Tuncay gözyaşlarına boğuldu.

Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu Adıyaman'da hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor. Adıyaman il merkezine bağlı Dardağan köyünde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay'ın altı ahır üstü ev olan yapıları da depremde tamamen yıkıldı. Çiftin ahırda bulunan 4 inekten 2'si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı. Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. Birgül Tuncay, 'Bircan' isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besledi.

11 gün sonra kurtarıldı

Durumu İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirmesinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ekipleri köye giderek ineğin kurtarılması için destek istedi. Köye intikal eden Jandarma Arama Kurtarma Timleri ineğin kurtarılması için çalışma başlattı. İş makinelerinin desteği ile yapılan çalışmaların ardından telef olan inek enkaz altından çıkartıldı. Veteriner hekimler tarafından ineğe olay yerinde müdahale yapıldı. İneğin polikliniğe götürülerek tedavi edileceği öğrenilirken, 253 saat sonra enkaz altından çıkan ineğini gören Birgül Tuncay, gözyaşlarına boğuldu. Birgül Tuncay'ın enkaz altında kalan altınları da jandarma ekipleri tarafından bulundu. Altınları teslim edilen Bircan Tuncay'a jandarma ekipleri tarafından üşümesin diye üniforma ve eldiven giydirildi.

"Bugün çok mutluyum"

İneğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Birgül Tuncay, "Biricanımı kurtardılar. Hepinizden Allah razı osun. Hepinizi öpüyorum. İneğime kavuştum. Bugün çok mutluyum. Keçilerim de kurtulsa daha da mutlu olurdum. Onlar da kurtulmadı. Birican'ım şimdi iyi, Allah'a şükür olsun. Bütün ekiplerim geldi" dedi.

"Dün sabahtan beri takip ediyoruz"

TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker ise, "Tarım Bakanlığı Adıyaman koordinatörlüğü olarak tüm arkadaşlarımız ile birlikte buradayız. Burayı dün sabahtan beri takip ediyoruz. Hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de bir hayvanı da canlı olarak kurtardık. Onun için çok mutluyuz. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sağlık durumu ilk belirlemelere göre iyi gibi"

İneğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, "Çok mutlu olduk. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bir hayvan için bu yapılabiliyorsa insan için ne yapılmaz. Bunu herkesin düşünmesini istiyorum. Herkesin eline sağlık. Bu acı içerisinde bir sevinç yaşıyoruz. Şu anda hayvana iki günden beri müdahale etmeye çalışıyoruz. Ama kurtarma ekibi gelemediği için kurtaramıyorduk. Sol arka ayağında bir zedelenme var, belde de olabiliyor tahmin edebiliyoruz. Ama durum iyi gibi. Serum uygulamasından sonra durumu daha da netleşir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu - Son Dakika
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