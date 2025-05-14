Günyüzü'nde 'Cevizlerimizi Tazeliyoruz' Projesi Başladı - Son Dakika
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Günyüzü'nde 'Cevizlerimizi Tazeliyoruz' Projesi Başladı

Günyüzü\'nde \'Cevizlerimizi Tazeliyoruz\' Projesi Başladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamındaki 'Cevizlerimizi Tazeliyoruz' projesini başlattı. Proje çerçevesinde, Günyüzü ilçesinde ceviz ağaçlarına aşı kalemi uygulaması gerçekleştirildi.

14.05.2025 17:56  Güncelleme: 18:02
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından desteklenen 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında yürütülen "Cevizlerimizi Tazeliyoruz" Projesi çerçevesinde, Günyüzü ilçesinde aşı kalemi uygulaması gerçekleştirildi.

Etkinliğe Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Reşit Kurt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Burak Polat, Günyüzü Gecek Muhtarı Yahya Aygün ve çiftçiler katılım sağladı.

"Günyüzü'nde yaklaşık 700 dekarlık alanda 10.000 ceviz ağacı bulundu"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada, doğrudan sahadan, yani siz kıymetli çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda şekillenen önemli bir projeyi uygulamak üzere bulunuyoruz. Günyüzü ilçemizde ceviz üretimi yapan çok sayıda üreticimiz, verim çağında olan ağaçlardan beklenen ürün miktarını alamadıklarını ifade ederek bu durumun nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli teknik müdahalelerin yapılması yönünde İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunmuşlardı. Bu talepler üzerine İl-İlçe Müdürlüğümüzce bir değerlendirme çalışması yapılmış, arazide teknik ekiplerimizce yerinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde, Günyüzü ilçemizde yaklaşık 700 dekarlık alanda 10 bin ceviz ağacı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ağaçların yaklaşık yüzde 90'ı verim çağında olmasına rağmen, verim çağındaki ağaçların yüzde 40'ında yeterli ürün alınamadığı belirlenmiştir. Bu durumun temel sebepleri arasında yaşlılık, düşük verimli çeşitlerin varlığı ve teknik bakım eksiklikleri yer almaktadır. Sadece Günyüzü özelinde değil, Eskişehir il genelinde de toplam 7 bin 500 dekarlık alanda 116 bin ceviz ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların da yaklaşık yüzde 80'i verim çağında olup, verim çağındaki bu ağaçların da önemli bir kısmında benzer nedenlerle verim düşüklüğü yaşandığı tespit edilmiştir. Tüm bu tespitler ve siz üreticilerimizin sahadaki gözlemleri doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, '2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri' kapsamında 'Günyüzü İlçemizdeki Cevizlerimizi Tazeliyoruz' adlı proje hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Günyüzü ilçemizde başladığımız bu proje ile hedefimiz; mevcut ceviz ağaçlarının yeniden değerlendirilerek daha verimli ve kaliteli çeşitlerle aşılanması, böylece üretim miktarı ve ürün kalitesinin artırılmasıdır. Uygulamada kalem aşısı ve gençleştirme budaması yöntemleri tercih edilmiştir. Sürecin sağlıklı ilerlemesi amacıyla farklı illerden tecrübeli aşıcılar temin edilmiş; ayrıca uydu destekli meteorolojik veriler üzerinden en uygun dönem belirlenerek uygulama bu hafta itibarıyla başlatılmıştır. Projenin ilk yılında 450 bin TL bütçe ile toplam 5 bin adet aşı kalemi uygulaması yapılması planlanmıştır. Uygulamalar üç yıllık bir takvim çerçevesinde devam edecek; yalnızca kısa vadeli bir verim artışı değil, aynı zamanda bölge genelinde sürdürülebilir ve modern ceviz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın Günyüzü ilçemiz başta olmak üzere, tüm ilimizdeki üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor; sürece katkı sunan tüm teknik personelimize, sahada görev yapan ekip arkadaşlarımıza ve en önemlisi talep ve desteğiyle bu projeyi mümkün kılan siz kıymetli çiftçilerimize teşekkür ediyorum'" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Günyüzü'nde 'Cevizlerimizi Tazeliyoruz' Projesi Başladı - Son Dakika

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