Kurtarma ekipleri, Bursaspor bayrağını zirvede dalgalandırdı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde GÜRAK ve AKUT ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat, zirvede açılan Bursaspor bayrağıyla dikkat çekti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK) ile AKUT ekipleri, hafta sonu Ericek bölgesinde gerçeği aratmayan bir arama kurtarma tatbikatına imza attı. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, kayalık alanda mahsur kaldığı senaryolaştırılan yaralı kısa sürede tespit edilerek ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu noktadan güvenli şekilde kurtarıldı.

Tatbikat boyunca teknolojinin imkanlarından da yararlanan ekipler, bölgeyi İHA'larla tarayarak arama çalışmalarını hızlandırdı. Hem ekip içi koordinasyon hem de hızlı müdahale kabiliyetinin ön plana çıktığı çalışma, izleyenlerden tam not aldı.

Tatbikatın ardından zirveye ulaşan ekipler, Bursaspor bayrağını açarak anlamlı bir mesaj verdi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Bursaspor aşkımız dağlarda. GÜRAK ve AKUT ekiplerimiz hafta sonu ilçemizde Ericek'te gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatları sırasında bayrağımızı zirvede dalgalandırdı. Bu gururu tüm hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA