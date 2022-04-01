Güroymak'ta 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği - Son Dakika

Güroymak'ta 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Mehmetçik Parkı önünde toplanan öğretmen ve öğrenciler, pankart açarak Güroymak Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü. Burada konuşan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, çocukların Allah'ın birer emaneti olduğunu belirterek, "Allah'ın dünyadaki cennetini görmek istediğinizde onların yüzlerine bakabilirsiniz. Bunlarla ilgilendiğimizin sonucu olarak da bizde Allah'ın mağfiretine inşallah nail oluruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Özel Eğitim Öğretmeni Rıdvan Bağış ise Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada 2 Nisan tarihinin Otizm Farkındalık Günü ilan edildiğini belirterek, "Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bizler de bu doğrultuda ilçemizde daha çok kitleye hitap etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğunun ilaçla tedavisi bugün sahip olunan bilgilerle mümkün değildir. Ancak, otizm spektrum bozukluğunun belirtileri erken yaşta başlanılan yoğun eğitim desteğiyle azaltılabilir ve yeni beceriler kazandırılarak davranış sorunları ortadan kaldırılabilir. Otizmin tedavisi konusunda yapılan birçok çalışmanın sonucunda en iyi tedavinin eğitim olduğu anlaşılmıştır. Doktorların yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere diğer tüm yöntemler çocuğun eğitimini desteklemek için kullanılır. Bu nedenle, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, bunun yanında erken, yoğun ve sürekli özel eğitim şarttır" dedi.

Farkındalık yürüyüşüne Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğretmen, öğrenciler ve aileler katıldı.