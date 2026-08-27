Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim: 700 kilogram mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde . Zaman ve tür yasağına aykırı olarak avlandığı tespit edilen 7 adet, toplam 700 kilogram mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu. İlgili kişiye 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 25 Ağustos 2026 tarihinde denetim gerçekleştirildi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İrtibat Bürosu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri katıldı. Zaman ve tür yasağına aykırı olarak avlandığı tespit edilen 7 adet, toplam 700 kilogram mavi yüzgeçli orkinosa el konuldu. Faaliyette bulunduğu tespit edilen ilgili kişiye 47 bin 397 TL idari para cezası uygulanırken, el konulan su ürünleri yediemine teslim edildi.