Gürpınar Kaymakamı şehit kabrini ziyaret etti

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Şehit Polis Memuru Haluk Varlı'nın kabrini ziyaret etti.
Ziyarette, şehit için Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dualar edildi. Ardından şehidin ailesini ziyaret eden Kaymakam Fatma Turhan Keser, devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - VAN
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