Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın isminin "Bursa Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirilmesi yönünde çağrı yaptı.

Gürsoy, Bursa'nın sanayi, turizm ve ihracat alanlarındaki potansiyeline işaret ederek havalimanının mevcut adının uluslararası alanda Bursa'nın marka kimliğini yeterince yansıtmadığını savundu. Kentte yurt dışından gelecek turist, yatırımcı ve iş insanlarının havalimanının doğrudan Bursa'ya ait olduğunu daha kolay tanıması gerektiğini belirten Gürsoy, isim değişikliğinin şehrin uluslararası tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.

Havalimanının adının değiştirilmesinin sadece bir tabela değişikliği olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Gürsoy, bu adımın Bursa'nın küresel marka değerini artırabileceğini ve yeni dış hat uçuşlarının teşvik edilmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Gürsoy, öneriye destek isteyerek başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) olmak üzere Bursa milletvekillerine, yerel yöneticilere, iş temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.