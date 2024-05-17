Gürsu Belediye Başkanı Engelliler Haftası\'nda Down Sendromlu Mesut\'u Çay Ocağının Başına Getirdi

Yerel

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Engelliler Haftası nedeni ile sosyal medyada çok ilgi çeken bir çalışmaya imza attı. İlçenin sevilen simalarından down sendromlu Mesut Yılmaz'ı çay ocağının başına getirdi. Bir günlük temsili sorumluluk alan Mesut'un mesaisi herkesi gülümsetti.

Mesut gönülleri ısıtan sımsıcak bir gün yaşadı

Gürsu Belediyesi'nin daimi konuklarından Mesut Yılmaz, Engelliler Haftası nedeniyle kameralar karşısına geçti. Belediyeye geldiğinde çok sevdiği çay ocağında saatlerce vakit geçiren Mesut'u mutlu etmek isteyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Mesut'a bir günlük sorumluluk vererek çay ocağını yönetmesini istedi. "Mesut, hepimizin göz bebeği" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçe halkımız ve Belediye personellerimizle olan sıcak iletişimiyle herkes tarafından çok sevilen Mesut kardeşimizi, bu özel hafta çerçevesinde, belediyemizin çay ocağı sorumlusu yaptık. Azmi, çalışkanlığı ve ustalığıyla üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirerek, yine kalplerimizi fethetti. Mesele kalplerdeki engelleri kaldırmak, engelli kardeşlerimizin kendilerine imkanlar sunulduğunda neler yapabileceklerini göstermiş olduk" dedi. - BURSA