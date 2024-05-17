Gürsu Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nda Down Sendromlu Mesut'u Çay Ocağının Başına Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gürsu Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nda Down Sendromlu Mesut'u Çay Ocağının Başına Getirdi

Gürsu Belediye Başkanı Engelliler Haftası\'nda Down Sendromlu Mesut\'u Çay Ocağının Başına Getirdi

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Engelliler Haftası nedeniyle down sendromlu Mesut Yılmaz'ı çay ocağının başına getirerek bir günlük temsili sorumluluk verdi. Mesut'un mesaisi herkesi gülümsetti.

17.05.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Engelliler Haftası nedeni ile sosyal medyada çok ilgi çeken bir çalışmaya imza attı. İlçenin sevilen simalarından down sendromlu Mesut Yılmaz'ı çay ocağının başına getirdi. Bir günlük temsili sorumluluk alan Mesut'un mesaisi herkesi gülümsetti.

Mesut gönülleri ısıtan sımsıcak bir gün yaşadı

Gürsu Belediyesi'nin daimi konuklarından Mesut Yılmaz, Engelliler Haftası nedeniyle kameralar karşısına geçti. Belediyeye geldiğinde çok sevdiği çay ocağında saatlerce vakit geçiren Mesut'u mutlu etmek isteyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Mesut'a bir günlük sorumluluk vererek çay ocağını yönetmesini istedi. "Mesut, hepimizin göz bebeği" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçe halkımız ve Belediye personellerimizle olan sıcak iletişimiyle herkes tarafından çok sevilen Mesut kardeşimizi, bu özel hafta çerçevesinde, belediyemizin çay ocağı sorumlusu yaptık. Azmi, çalışkanlığı ve ustalığıyla üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirerek, yine kalplerimizi fethetti. Mesele kalplerdeki engelleri kaldırmak, engelli kardeşlerimizin kendilerine imkanlar sunulduğunda neler yapabileceklerini göstermiş olduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Mustafa Işık, Mesut Yılmaz, Gürsu, Çay, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsu Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nda Down Sendromlu Mesut'u Çay Ocağının Başına Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gürsu Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nda Down Sendromlu Mesut'u Çay Ocağının Başına Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement