Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

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Vatandaşların tebriklerini makamında kabul eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, iletilen taleplerin yerine getirilmesi ve sıkıntıların giderilmesi için tek tek not alıyor.

İl ve ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üye ve temsilcilerini, esnafları ve vatandaşları karşılayan Başkan Işık, yeni dönemde Gürsu için yapacaklarını bir bir ziyarete gelenlerle paylaşıyor. Özellikle vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri dinleyen Başkan Işık, halk tarafından kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi ve sıkıntıların giderilmesi için tek tek not alıp gereğinin yapılması için de talimat veriyor.

Üçüncü dönemine başlamanın heyecanını yaşadığını belirten Başkan Işık, "Gürsu içinden ve dışından birçok misafiri ağırlıyoruz. Her gelenin isteğini dinliyoruz. İstek ve şikayetleri bir yandan değerlendirmeye alıyoruz. Nezaketle buraya gelen tüm misafirlerime teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA