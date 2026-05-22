Gürsu\'daki özel çocukların bir hayali daha gerçek oldu

Gürsu'nun özel çocuklarının, Tarihi Abdal Meydanı'nda kahvaltı yapıp, Bursa'nın meşhur tahanlısını yeme hayallerini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık gerçekleştirdi.

Kahvaltı saati aileleri ile Abdal Meydanı'nda buluşan özel çocuklar, sıcak ve samimi bir ortamda bir hayallerine daha kavuştu. Engelli bireyleri ve ailelerini adeta bir aile gibi sahiplenen ve her anlarında onların yanında olan Gürsu Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Işık, özel çocukların Bursa'ya özgü 'tahanlı' eşliğinde, Tarihi Abdal Fırını'nda kahvaltı isteklerini de yerine getirdi.

Beraber sabah kahvaltıda buluşan Başkan Işık, özel çocuklar ve aileleri gönüllerince bir gün yaşadı. Sosyal medyadan hep bu atmosferi gördüklerini ve özellikle burada kahvaltı yapmak istediklerini anlatan özel çocukların gülümseyen yüzleri ve mutlulukları görülmeye değerdi.

Özel çocuklarla aralarında farklı bir bağ bulunduğunu anlatan Başkan Mustafa Işık, "Hayatımın en güzel kahvaltılarından birisini yapıyorum. Onların enerjileri beni çok mutlu ediyor. Bugün beraber hayallerine bir tik daha attık. Ne mutlu bize" dedi.

Tarihi Taş Fırın'a giren Başkan Işık, elleri ile pişirdiği simitleri ve tahanlıları hem çocuklara hem de vatandaşlara ikram etti. - BURSA