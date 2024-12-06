Gürsu Belediyesi'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası

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Gürsu Belediyesi atık yağ toplama kampanyası başlattı.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce, "Atığını Getir, Puanını Topla, Hediyeni Kazan" sloganıyla başlatılan "Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası" başladı. Kampanya kapsamında vatandaşlar toplayacakları atık yağlarla doğanın korunmasına katkı sağlamış olacak.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Doğamızı koruma duyarlılığıyla, sağlıklı bir gelecek için, doğası korunmuş bir dünyada yaşama hakkı ve mutluluğu için başlattığımız kampanyaya tüm Gürsulu hemşehrilerimizin el ele vererek katılmasını bekliyoruz" dedi.

Atık yağları biriktirerek kampanyaya katılmak isteyen Gürsulular, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne atık yağlarını teslim ederek hediyelerini kazanabilecek.

Kampanya kapsamında; 1 litre bitkisel atık yağ getirenlere 1 adet beyaz sabun, 6 litre bitkisel atık yağ getirenlere 75 TL'lik market alışveriş çeki, 10 litre bitkisel atık yağ getirenlere futbol, basketbol ya da voleybol topu hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak isteyenler, telefonlarına yükleyecekleri "Gürsu Sıfır Atık" uygulaması ile randevu alabilir ya da 444 28 45 Alo Atık Hattı'nı arayarak detaylı bilgi alabilir. - BURSA