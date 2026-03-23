Gürsu tarıma yeni destek

23.03.2026 16:54  Güncelleme: 16:55
Gürsu Belediyesi, Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne meyve kasası üretim hattı için kalıp temini projesi başlattı. Bu projeyle üreticilerin tasarruf etmesi ve meyve zayiatının önlenmesi hedefleniyor.

Gürsu Belediyesi, ilçe tarımının potansiyelini yükselten ve Gürsu'ya katma değer sunan proje sayısını her geçen gün arttırıyor. Gürsu Belediyesi'nin proje tecrübesi sayesinde ARGE Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni proje ile Gürsu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif'ine kazandırılan meyve kasası üretim hattı için kalıp temini projesi hayata geçirildi. Kooperatife kendi kasalarını üretme şansını, hazırladığı proje sayesinde sunan Gürsu Belediyesi, bu kez de kalıp temininin sağlanmasına ve tasarrufun artmasını sağladı.

Gürsu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ENCAHER hibe programı ile, Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü'nün hazırladığı proje sayesinde kasa imalat tesisi kurmuştu. Tesisin potansiyelini tam olarak kullanabilmek ve ihtiyaç duyulan meyve kasalarının üretebilmek, plastik kasaları geri kazandırabilmek için harekete geçildi.

INSURE Projesi'nin bileşeni Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi kapsamında; Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 30.821 USD değerindeki "Gözlü Kasa Üretim Kalıbı" desteği yapıldı.

Süreci takip ederek projelendirilen ve Gürsu tarımına bir katkı daha sunan Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü sayesinde, kasa başına depolama kapasitesi iki katına çıktı. İhracat yolculuğunda nakliye maliyetleri ciddi oranda azaldı. Üreticinin kazancı ve emeğinin katma değeri arttı.

Teslim töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Gürsu Belediyesi olarak ilçe tarımımıza destek veren anlamlı hamleler yapıyoruz. Bu kalıplar, meyvelerimizin tarladan toplama merkezine, oradan da nihai pazarlara uzanan yolculuğunda yaşanan ürün zayiatını ve kalite kayıplarını engellemek için temel bir gereklilikti. Özellikle hassas yapılı armut meyvelerinin uygun olmayan kasalar nedeniyle zarar görmesi, hem ürün değerini düşürmekte hem de pazar erişimini sınırlamaktaydı. Yeni üretim kalıbı ile bu sorun ortadan kalkacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Gürsu, Yerel, Son Dakika

