Gürsu Belediyesi\'nden Yangın Felaketine Büyük Destek

Tarihinin en büyük yangın felaketini yaşayan Gürsu Belediyesi, yangının ilk saatlerinden itibaren yaşlısından, gencine tüm ilçe halkının yoğun desteği ile adeta seferberlik ilan etti. İlçe merkezinde toplanan vatandaşlar yangın bölgesine ulaştırmak üzere yardım toplayarak, seferber oldular. Gürsu Belediyesi ekipleri var güçleri ile yangın alanında mücadele ederken, bir yandan da gelen yardımları koordine etti. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, vatandaşlardan gelen destek karşısında duygulandığını belirterek herkese teşekkür etti. Başkan Işık, "Özellikle çiftçilerimize minnettar olduğumu söylemeliyim. Devamlı olarak araçları ile bizimle birlikte mücadele ettiler, vatandaşlarımıza minnettarım, Allah herkesten razı olsun dedi. - BURSA