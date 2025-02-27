Gürsu Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarına Başladı

Gürsu Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarına Başladı

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, Ramazan Ayı için ibadethanelerde temizlik yaparak, ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü cami halılarını yıkarken, Zabıta Müdürlüğü marketlerde gıda hijyenini denetliyor.

27.02.2025 14:24  Güncelleme: 14:28
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Bursa'da Gürsu Belediyesi Ramazan Ayı için hazırlıklarına başladı. İlçe genelinde ibadethaneleri temizleyen Gürsu Belediyesi ekipleri, ilçe halkının rahat edeceği şekilde Ramazan Ayı'na hazırlık yaparken, ilçe genelinde denetimler de sıklaştırıldı.

Gürsu Belediyesi, Ramazan Ayı için hazırlıklarını sıklaştırdı. İlçe genelindeki camilerde detaylı temizlik işlemine başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, cami halılarını temizleyerek, yıkıyor ve steril bir ortamda temizlik yapılmasına imkan sağlıyor.

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ise ilçe genelindeki marketlerde ve pazar yerlerinde denetimler yaptı. Fiyat ve etiket uyumuna bakan ekipler, gıda hijyeni noktasında da denetimler gerçekleştirdi.

Gürsu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki denetimlerini sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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