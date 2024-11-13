Gürsu\'da Ara Tatil, Fidan Dikim Etkinliğiyle Başladı

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Gürsu'da okullar için verilen bir haftalık ara tatil çok faydalı bir etkinlikle başladı. 11 Kasım Milli

Ağaçlandırma Günü nedeni ile çocuklara özel fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Minikler,insanlığa ve geleceğe nefes oldu

Gürsu Belediyesi, çocukların ara tatil döneminde faydalı etkinlikler yapması için Kadın ve AileHizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda birbirinden farklı etkinlikler hazırladı. 11 Kasım MilliAğaçlandırma günü dolayısıyla onlarca fidan toprakla buluşturuldu. Minikler, minik fidanları kendi elleriile toprağa dikti.Fidan dikim etkinliğine katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu yılın teması 'İnsanlığa Nefes Ol'olarak belirlendi. Bu faydalı temaya uygun bir şekilde çocuklarımızın bu bilinci kazanmalarında katkımızolmasını istedik" dedi.Hazırlanan fidanları saksılara yerleştiren minikler bu güzel günü fotoğrafla da ölümsüzleştirdiler. - BURSA