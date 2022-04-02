Gürsu'da camiler ramazana hazır - Son Dakika
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Gürsu'da camiler ramazana hazır

02.04.2022 08:56
Gürsu'da camiler ramazana hazır

Ramazan ayı dolayısıyla Gürsu'daki camiler, Gürsu Belediyesi'nce yapılan temizlik çalışmalarıyla ibadete hazırlandı.

Ramazan ayı dolayısıyla Gürsu'daki camiler, Gürsu Belediyesi'nce yapılan temizlik çalışmalarıyla ibadete hazırlandı.

Pandemi süreci nedeniyle, iki senedir ramazan ayında teravih namazlarında sessizliğe bürünen camilerde, teravih namazlarının yeniden kılınmaya başladı. Gürsu'daki camiler belediye tarafından temizlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Maneviyatımızın temel taşlarından camilerimizi, kalplerden süzülecek duaların sıcaklığıyla buluşmaya hazırladık. Hepimiz camilerimizde huşu içerisinde, omuz omuza teravih namazı kılmayı özledik. Şükür yeniden teravih namazlarımızı cemaatle kılacağımız günlere kavuştuk. Eski günlerdeki gibi birliktelik ruhuyla, bereket ve coşku içerisinde yaşayacağımız ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Gürsu'da camiler ramazana hazır
Gürsu'da camiler ramazana hazır
Gürsu'da camiler ramazana hazır

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Pandemi, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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