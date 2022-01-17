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Gürsu, Sarıkamış şehitlerinin izinde yürüdü - Son Dakika

Gürsu, Sarıkamış şehitlerinin izinde yürüdü

17.01.2022 10:25
Gürsu, Sarıkamış şehitlerinin izinde yürüdü

Gürsulular, Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüdü.

Gürsulular, Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüdü.

Gürsu Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gürsu Kaymakamlığı iş birliğiyle tertip edilen yürüyüşte Sarıkamış şehitleri anıldı. 90 bin Mehmetçiği anmak için düzenlenen yürüyüş, Ericek Mahallesi'nden başlayarak Gürsu Adrenalin Park'ta son buldu. "Vatanımızda Mehmetçik kanı dökülmemiş bir karış toprak bile yoktur" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Pandemi dolayısıyla iki senedir yapamadığımız bu programı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz yürüyüşle özellikle gençlerimize vatanımızın ne şartlarda kazanıldığını ve buraya kadar nasıl getirildiğini öğretmek ve hemşehrilerimizle Sarıkamış'ın maneviyatını paylaşmak için bu programlarımızı yapıyoruz. Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde, vatan ve millet müdafaası için Allahuekber Dağları'nda kahramanca şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi anmak için Ericek Köyü'müzden Adrenalin Parkı'mıza "Beyaza Yazılmış Destan Sarıkamış" yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Soğuk havaya rağmen yanımızda olup bizlerle beraber yürüyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen dualarla gerçekleştirilen yürüyüşe Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, Gürsu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halim Tuyluoğlu, Bursa ve Gürsu Protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gençler ve ilçe halkı katıldı. - BURSA

Gürsu, Sarıkamış şehitlerinin izinde yürüdü
Gürsu, Sarıkamış şehitlerinin izinde yürüdü

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Sarıkamış, Hisarcık, gençlik, Gürsu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gürsu, Sarıkamış şehitlerinin izinde yürüdü - Son Dakika


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