Güvenlik Görevlisi Yaralı Şahini Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenlik Görevlisi Yaralı Şahini Kurtardı

Güvenlik Görevlisi Yaralı Şahini Kurtardı
03.06.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da Ufuk Ekizoğlu, devriye sırasında bulduğu yaralı şahini koruma altına alarak tedaviye teslim etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde güvenlik görevlisi Ufuk Ekizoğlu, devriye attığı esnada bulduğu yaralı şahini koruma altına alarak ekiplere teslim etti.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşayan Ufuk Ekizoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu'nda güvenlik görevlisi olarak geçimini sağlıyor. İş yerinden ayrılmadan önce bina etrafında devriye atan Ekizoğlu, devriye esnasında bir kuşun binaya çarptığını fark etti. Binaya çarpan kuşun yanına yaklaştığında yaralı bir şahin olduğunu fark eden Ekizoğlu, yaralı şahini kontrollü şekilde yakalayarak koruma altına aldı. Koruma altına aldığı şahini Ekizoğlu, Veteriner Fakültesi ile iletişime geçerek ekiplere teslim etti. Ekiplerin teslim aldığı yaralı şahinin tedavisi sürüyor.

"Şahinin yaralı olduğunu gördüm ve onu bir şekilde alarak koruma altına aldım"

Devriye attığı esnada yaralı şahini görüp tedaviye götüren Ufuk Ekizoğlu, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu'nda güvenlik görevlisi olarak görevliyim. Görevim bitme esnasında bina etrafında devriye kontrollerimi yaparken binaya bir tane kuşun çarptığını gördüm. Yanına gittiğimde bir kuş olduğunu ve daha yakından baktığında şahin olduğunu gördüm. Yaralı olduğunu gördüm ve onu bir şekilde alarak şahini koruma altına aldım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi veterinerlik fakültesi hastanesiyle iletişime geçerek hayvanı gelip yanımızdan alıp hastaneye götürmüşlerdir. Koruma altına alınmıştır. Tedavisi devam ediyor. Hayvanları sevmeliyiz. Hayvanlara şefkat göstermeliler. Koruma altına almalılar, canice davranmamalılar. Bu şekil bir gözü kördü. Saçma değmiş olabilir. Böyle hayvanlara kurşun sıkmamaları gerekiyor. Yazık günahtır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Antakya, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvenlik Görevlisi Yaralı Şahini Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:06:49. #7.12#
SON DAKİKA: Güvenlik Görevlisi Yaralı Şahini Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.