Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın Annesi Hatice Günay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA
(MALATYA)- Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın annesi Hatice Günay, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Hatice Günay, Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazı, Malatya'da Alibaba Mezarlığı'nda cuma namazına müteakip kılındı. Hatice Günay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sıptırız Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile çok sayıda yurttaş katıldı.
Aile yakınları ve katılımcılar cenaze töreninde Günay ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
