Güzelbahçe Belediyesi, WhatsApp Kanalı Açtı - Son Dakika
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Yerel

Güzelbahçe Belediyesi, WhatsApp Kanalı Açtı

Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşlarını güncel duyurulardan haberdar etmek için WhatsApp üzerinden bir kanal oluşturdu. Abonelik ile sosyal medya paylaşımlarına anında ulaşma imkânı sağlanıyor.

05.03.2025 09:48
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Güzelbahçe Belediyesi, yapmış olduğu hizmetlerin duyurularını vatandaşlarına ulaştırabilmek amacıyla WhatsApp'da kanalı açtı.

Gelişen teknolojiyi her alanda kullanmaya çalışan Güzelbahçe Belediyesi; güncel bilgi, duyuru ve çalışmalardan Güzelbahçelileri haberdar etmek amacıyla WhatsApp kanalını hayata geçirdi. WhatsApp kanalına abone olan vatandaşlar Güzelbahçe Belediyesi'nin Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderilere anında ulaşabilecek ve yakından takip etme fırsatı elde edecek. Kanala abone olmak için https://whatsapp.com/channel/0029Vb779hO42DcoVQRLOI2E linkine tıklanması ya KAREKOD uygulamasının okutulması gerekiyor.

"Her platformda vatandaşımızı bilgilendiriyoruz"

Whatsapp kanalı ile Güzelbahçelilerin hizmetlerden daha hızlı ve kolay haberdar olmasını sağlayacaklarını ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Güzelbahçeli hemşehrilerimiz yapmış olduğumuz tüm etkinlik, çalışmalar ve hizmetlerden hızlı bir şekilde haberdar olabilecekler. Linkleri tıklayarak ya da karekodu okutarak kanalı takip edebilirler. Ulaşılabilir bir belediye olmak için teknolojinin tüm yeniliklerinden faydalanıyoruz. Tüm Güzelbahçelileri kanalımıza kayıt olmaya çağırıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe Belediyesi, WhatsApp Kanalı Açtı - Son Dakika

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