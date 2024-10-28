Güzelbahçe'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güzelbahçe\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güzelbahçe Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan protokol üyeleri, Atatürk'ün mirasına olan bağlılıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Mustafa Günay, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

28.10.2024 13:56  Güncelleme: 14:02
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Güzelbahçe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk'ün huzuruna çelenk sunuldu, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Güzelbahçe Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'ün huzuruna çelenk sunuldu. Çelenk törenine Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Rizvan Çiper, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, STK Başkan ve temsilcileriyle, kurum müdür ve amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

101 yıl önce bugün atılan Cumhuriyetin temellerini coşkulu ve daha heyecanlı bir şekilde kutlayacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, can vermiş ecdadımızın mirasını daha da ileri taşıyacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim Salı günü saat 20: 00'de Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı'ndan fener alayı yürüyüşümüze ve ardından Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonunda 'Sen Cumhuriyet' adlı tiyatro oyununa tüm halkımızı bekliyoruz. Gelin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna sizlerde katılın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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