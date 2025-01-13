Güzelbahçe'de Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı

Güzelbahçe\'de Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirip, gelecekteki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Günay, vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini belirtti.

13.01.2025 13:17  Güncelleme: 13:18
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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar ve gelecekte hayata geçirilecek projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve vatandaşların taleplerinin daha hızlı karşılanması amacıyla Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Günay, belediyenin geçen bir yılsonunda gerçekleştirdiği çalışmaları muhtarlarla paylaşarak, mahallelerde tamamlanan altyapı projeleri, sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri ve kültürel etkinliklere dair bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca önümüzdeki süreçte mahallelerin kalkınmasına yönelik hayata geçirilecek projeler için muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Muhtarlar mahallelerin gözü kulağıdır

İlçelerdeki mahalle muhtarlarının önemini vurgulayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilenler sizlersiniz. Halkımızın sesine en yakın noktada duran muhtarlarımızla el ele vererek Güzelbahçe'yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceğiz. İlk göreve geldiğimiz günden itibaren muhtarlarımızla iş birliğimize önem vererek muhtarlar masamızı oluşturduk. Personelimiz haftanın ilk günü arayarak sizlerin durumunu sorduğu gibi ihtiyaçlarınızı da öğrendi. Belediyeler yerel yönetimin en önemli kamu temsilciliğini yaptığı gibi mahallelerde de muhtarların çok büyük rolü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Muhtarlarımızla birlikte ilçemiz için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Muhtarlar ise toplantıda söz alarak mahallelerinde gözlemledikleri sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri aktardı. Başkan Günay, iletilen konuları not alarak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili Muhtarlar Masası sorumlularına talimat verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe'de Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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